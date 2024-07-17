Tuba Ünsal'ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan Tuba Ünsal, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü isim bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi. Ünsal'ın Hindistan'ın en zengin adamlarından biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte o isim...