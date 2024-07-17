17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Tuba Ünsal'ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan Tuba Ünsal, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Ünlü isim bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi. Ünsal'ın Hindistan'ın en zengin adamlarından biriyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 17:02 Güncelleme: 17.07.2024 17:02
  • 1
  • 122
Tuba Ünsal’ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, özel hayatıyla gündemde...

  • 2
  • 122
Tuba Ünsal’ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Hürriyet Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuba Ünsal'ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı!

  • 3
  • 122
Tuba Ünsal’ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Üstündağ'ın haberine göre Bodrum'da tanışan ikilinin fotoğrafları ilk olarak Tuba Ünsal'ın yazar arkadaşı Barbaros Altuğ'un paylaştığı bir story'de görüldü.

  • 4
  • 122
Tuba Ünsal’ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

Aynı zamanda ünlü çift, şimdilerde Shirish Saraf'ın lüks yatı Kalizma'da tatil yapıyor!

  • 5
  • 122
Tuba Ünsal’ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı! Megayatta tatil yapıyor...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...