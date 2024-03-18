18 Mart 2024, Pazartesi
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Müge Anlı, Demet Şener, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü, Çanakkale Zaferi'ni anma mesajlarını paylaştı. İşte sanat camiasından Çanakkale Zaferi mesajları...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:31
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