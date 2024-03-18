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Haberler Galeri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde ünlü isimler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Müge Anlı, Demet Şener, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü, Çanakkale Zaferi'ni anma mesajlarını paylaştı. İşte sanat camiasından Çanakkale Zaferi mesajları...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:31
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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Tam 109 yıl önce, Çanakkale'de tarihin en büyük destanlarından biri yazıldı. Ünlü isimler de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde bu önemli günü unutmadılar. Sosyal medya platformlarında bir araya gelen ünlüler, Çanakkale Zaferi'ni anmak ve şehitleri anmak için duygusal paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne dair sosyal medya paylaşımları...

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Müge Anlı

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Sinan Akçıl

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Ebru Gündeş

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Deniz Seki