18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde ünlülerden peş peşe paylaşımlar! Müge Anlı, Esra Erol, Ebru Gündeş...

Tam 109 yıl önce, Çanakkale'de tarihin en büyük destanlarından biri yazıldı. Ünlü isimler de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde bu önemli günü unutmadılar. Sosyal medya platformlarında bir araya gelen ünlüler, Çanakkale Zaferi'ni anmak ve şehitleri anmak için duygusal paylaşımlarda bulundu.

İşte ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne dair sosyal medya paylaşımları...