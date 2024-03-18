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Yargı'nın İclal Savcı'sı Defne Kayalar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde olduğu Yargı dizisi oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide İclal Savcı karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın hayatı merak konusu oluyor. Ancak, oyuncunu özel hayatındaki sürpriz bir bağlantı, hayranlarını şaşırttı. Kayalar'ın hayatını araştıranlar, eşinin de aynı dizide rol aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:52
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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

Yargı dizisinde Savcı İclal'i canlandıran Defne Kayalar, sürpriz bir bilgiyle gündeme geldi. Medcezir, Menajerimi Ara, Hakan: Muhafız gibi yapımlardan tanıdığımız Defne Kayalar'ın Yargı dizisindeki performansı izleyiciler tarafından takdirle karşılanıyor.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan güzel oyuncunun eşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

Ünlü çiftin aynı projede bir araya gelmesi, takipçileri arasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

Yargı'nın ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in oyuncu eşi Defne Kayalar'ın yeni savcı olarak diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı. Defne Kayalar ve yönetmen eşi Ali Bilgin, bu bilgiyle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

Oyunculuğa adım attığı yıllarda Uğur Yücel ile çalışarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Defne Kayalar, 2003 yılında "Alacakaranlık" dizisi ve 2004 yılında "Yazı Tura" filmi ile dikkatleri üzerine çekti.