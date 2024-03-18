Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Gündemdeki projeleri ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Türk oyuncu Defne Kayalar'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kayalar, 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde asistanlık yaptı.

Oyunculuğa adım attığı yıllarda Uğur Yücel ile çalışarak kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Defne Kayalar, 2003 yılında "Alacakaranlık" dizisi ve 2004 yılında "Yazı Tura" filmi ile dikkatleri üzerine çekti.