18 Mart 2024, Pazartesi
Yargı'nın İclal Savcı'sı Defne Kayalar'ın eşi ünlü oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizideler...
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde olduğu Yargı dizisi oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide İclal Savcı karakterine hayat veren Defne Kayalar'ın hayatı merak konusu oluyor. Ancak, oyuncunu özel hayatındaki sürpriz bir bağlantı, hayranlarını şaşırttı. Kayalar'ın hayatını araştıranlar, eşinin de aynı dizide rol aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Defne Kayalar'ın 10 yıllık eşi...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:52
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