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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 2. Eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 2. Eleme adayı kim oldu?
17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. İki takım arasında kıyasıya geçen mücadele sonrasından ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden isim ise Ünlüler takımı oldu. 17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 2. Eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.01.2021 22:30
17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de ilk eleme adayı ise Ünlüler takımından çıktı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler, takıma daha sonra dahil olan İlayda'yı ilk eleme adayı olarak belirledi. Bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ve yazılan isim araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 17 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 2. Eleme adayı kim oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
İki takım arasında kıyasıya yaşanan rekabet sonrası Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bir ismin adını yazmak zorunda kaldı. O isim ise Gönüllüler takımından gelen İlayda oldu.
Adının çıkmasından sonra açıklama yapan İlayda şu ifadelere yer verdi:
"Takım arkadaşlarıma göre bir tık daha geriden geliyorum. Yazmalarını mantıklı buluyorum ama ben bu takımdayken savaşmayı öğrendim. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağım saygı duyuyorum."
SURVİVOR 17 OCAK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı arasından kazanan belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmış ve ilk eleme adayını ise ünlüler çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler 10'a 6 skorla aldı.
SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİM?
Cumartesi akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununu büyük başarı ile gönüllüler almıştı. Adaya ilk veda eden isim geçtiğimiz hafta gönüllülerden çıkmıştı. Bu haftaki ilk dokunulmazlığı gönüllüler aldı ve ünlüler konseyde eleme potasına bir isim gönderdi. Böylelikle ilk eleme adayı İlayda oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'in cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, İkinci haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Kuvvete dayalı olan zorlu parkurda yarışmacılar rakibini iterek platformun sonunda yer alan kovaları devirmeye çalıştı.