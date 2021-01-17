SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

İki takım arasında kıyasıya yaşanan rekabet sonrası Ünlüler dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bir ismin adını yazmak zorunda kaldı. O isim ise Gönüllüler takımından gelen İlayda oldu.

Adının çıkmasından sonra açıklama yapan İlayda şu ifadelere yer verdi:

"Takım arkadaşlarıma göre bir tık daha geriden geliyorum. Yazmalarını mantıklı buluyorum ama ben bu takımdayken savaşmayı öğrendim. Bunu hiçbir zaman bırakmayacağım saygı duyuyorum."