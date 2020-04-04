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Haberler Galeri 16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

Genç oyuncu Logan Williams'ın ölüm haberi herkesi şoke etti. Henüz 10 yaşındayken oyunculuğa başlayan Logan Williams The Flash dizisindeki rolüyle geniş bir kitleye ulaşmıştı. 16 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini duyuran annesi Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 14:42
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16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

Rol aldığı The Flash adlı diziyle tanınan genç oyuncu Logan Williams, geçtiğimiz gün aniden hayata veda etti. Oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

ANNESİ, AİLESİ VE İŞ ARKADAŞLARI YIKILDI

Kanadalı Logan Williams'ın annesi Marlyse, oğlunun kaybını Tri-City News adlı internet sitesi üzerinden duyurdu. Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti.

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16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

Genç oyuncunun annesi "Torunlarını kaybeden anne ve babama sarılıp onları da teselli edemiyorum" dedi.

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16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

BU TRAJİK BİR KAYIP

Logan Williams'ın oyuncu ajansı Michael Gauvin de "Bu trajik kayıp nedeniyle hem şoke olduk hem de derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi.

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16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

THE FLASH ADLI DİZİYLE ÜNLÜ OLDU

Kanadalı oyuncu Logan Williams, henüz 10 yaşındayken The Color of Rain adlı filmle kariyerine başladı. Ardından da adını geniş kitlelere duyurduğu The Flash için kamera karşısına geçti.