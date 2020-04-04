16 yaşındaki oyuncu Logan Williams hayatını kaybetti

Genç oyuncu Logan Williams'ın ölüm haberi herkesi şoke etti. Henüz 10 yaşındayken oyunculuğa başlayan Logan Williams The Flash dizisindeki rolüyle geniş bir kitleye ulaşmıştı. 16 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini duyuran annesi Marlyse Williams, koronavirüs salgını nedeniyle kimsenin kendisine teselli vermek için yanında olamadığını da belirtti.