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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını kameralardan uzak tutmaya çalışan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle benzerliğini görenler ise şaşıp kaldı.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 14:13
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

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İrem Helvacıoğlu ve ablası Merve Helvacıoğlu

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

Aras Bulut İynemli