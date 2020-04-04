Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşlerini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını kameralardan uzak tutmaya çalışan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle benzerliğini görenler ise şaşıp kaldı.