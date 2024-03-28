150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

"Var Böyle Tipler" sosyal medya kanalının kurucusu Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. İkili hakkında soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...