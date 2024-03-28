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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

"Var Böyle Tipler" sosyal medya kanalının kurucusu Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. İkili hakkında soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:55
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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında, sosyal medya kanalı "Var Böyle Tipler" ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti.

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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

İddiaların odağında yer alan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift, adli makamlarca 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı.

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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

KUAFÖRÜNÜ DOLANDIRDI

Fenomen Talu çifti hakkında yürütülen soruşturma sürerken yeni gerçekler gün yüzüne çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylarda oyuncu Kıvanç Talu'nun kuaförünü de dolandırdığı iddiası soruşturmaya bomba gibi düştü.

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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

İddiaya göre Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu çifti hakkında şikayette bulunmak için savcılığa başvurdu.

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150 milyonluk vurgun yapmışlardı! Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında skandal gelişme!

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATMIŞ

Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını belirten Kuaför Ali K., suç duyurusunda 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada Instagram adlı sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, önce hal hatır sormak amacıyla yazdığını söyleyen Kıvanç Talu'nun ardından kendisine "Bir proje var" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi.