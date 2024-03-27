Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

EMRE BEY KİMDİR?

Baba tarafında Yugoslavya göçmeni ve Arnavut olan oyuncu anne tarafından ise Bursalı olan Emre Bey, 28 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukken lisanslı futbol oynayan oyuncunun hayali futbolcu olmaktı. Lisede okurken bir tanıdığının yönlendirmesiyle ajansa kaydolan oyuncunun oyunculuk hayatı buradan sonra başladı. Daha sonra Craft oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.



