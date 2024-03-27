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Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey'in memleketi duyanları şaşırttı!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman",izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.Konusu ve oyuncularıyla da dikkat çeken dizide Orhan Bey karakterini canlandıran oyuncu Emre Bey'in hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkındaki gerçek ise duyanları şaşırttı. İşte Emre Bey'in memleketi...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:19
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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla bir bir hayran kitlesine ulaştı. Dizi, oyuncularıyla da sık sık gündem olmaya başladı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

Yeni sezon oyuncuları arasında yer alan Emre Bey'in hayatı, hayranları tarafından merak edildi. Yakışklı oyuncu hakkıdaki bir bilgi ise duyanları şaşırttı. Dizide Orhan Bey'i canlandıran oyuncu bakın aslen nereliymiş...

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

EMRE BEY KİMDİR?

Baba tarafında Yugoslavya göçmeni ve Arnavut olan oyuncu anne tarafından ise Bursalı olan Emre Bey, 28 Şubat 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukken lisanslı futbol oynayan oyuncunun hayali futbolcu olmaktı. Lisede okurken bir tanıdığının yönlendirmesiyle ajansa kaydolan oyuncunun oyunculuk hayatı buradan sonra başladı. Daha sonra Craft oyunculuk atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

2017 yılında yayımlanan Adı Efsane dizisinde Kıvanç karakteriyle ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi. 2018 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Elimi Bırakma dizisinde Arda karakterini oynadı. Aynı yıl üniversitede "Medya İletişimi" bölümünde okuyordu. 2020-2021 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Sol Yanım dizisinde Burak karakteriyle tanınırlığı arttı. Daha sonra, Yetiş Zeynep ve Menajerimi Ara dizilerinde yer aldı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar dizisinde Nurgül Yeşilçay ile beraber oynadı.

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Kuruluş Osman’ın Orhan Bey’i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey’in memleketi duyanları şaşırttı!

Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ilk sinema rolünü oynadı. 2022 yılında yayımlanan Balkan Ninnisi dizisiyle başrol çıkışını gerçekleştirdi. Daha sonra ise, 2023 yılında atv'de yayımlanan Vermem Seni Ellere dizisinde Mehmet karakterini hayat verdi.

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