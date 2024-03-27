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Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i bakın aslen nereliymiş! Yakışıklı oyuncu Emre Bey'in memleketi duyanları şaşırttı!
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman",izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.Konusu ve oyuncularıyla da dikkat çeken dizide Orhan Bey karakterini canlandıran oyuncu Emre Bey'in hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu hakkındaki gerçek ise duyanları şaşırttı. İşte Emre Bey'in memleketi...