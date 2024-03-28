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Haberler Galeri Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin'in başrolü...

Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin'in başrolü...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Özellikle başarılı yarışmacı Damla Can'ın hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Survivor Damla'nın sevgilisinin kim olduğu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenomen yarışmacının ünlü bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Damla Can'ın büyük aşkı...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:28
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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin’in başrolü...

Survivor All Star 2024'ün sevilen yarışmacılarından Damla Can, izleyiciler tarafıdnan yakın takibe alındı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Damla Can, son günlerde sevgilisiyle gündemde...

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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin’in başrolü...

Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin’in başrolü...

Geçtiğimiz günlerde iletişim ölüdünü Mavi Takım kazanmıştı. Damla Can'ın Instagram canlı yayınına katılan sevgilisi Tolga Mendi, yaptığı iltifatlarla içimizi ısıtmıştı.

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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin’in başrolü...

Damla Can'ın sevgilisinin ünlü oyuncu Tolga Mendi olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki Tolga Mendi, Acı Aşk, Rüzgarın Kalbi, Yeni Gelin ve Sol Yanım gibi dizilerde rol aldı.

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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin’in başrolü...

İşte Damla Can başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...