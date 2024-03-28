Survivor Damla Can'ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Aslında çok tanıdıkmış! Yeni Gelin'in başrolü...

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Özellikle başarılı yarışmacı Damla Can'ın hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Survivor Damla'nın sevgilisinin kim olduğu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fenomen yarışmacının ünlü bir oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Damla Can'ın büyük aşkı...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL