19 Temmuz 2024, Cuma
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...
Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmlerden biri olan Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan Tuncay Akça'nın son hali merak edildi. Oyuncu, Adile Naşit hakkında yaptığı itirafla herkesi şaşırtmıştı. Ayakkabı boyacılığı yaptığı dönemde yönetmen Ertem Eğilmez tarafından keşfedilen, Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Hababam Sınıfı'nın Bacaksızı'nın son hali...
Giriş: 19.07.2024 10:21 Güncelleme: 19.07.2024 10:21
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