Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." dedi.

"Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınan Akça, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.