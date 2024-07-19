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Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmlerden biri olan Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' rolüyle hafızalara kazınan Tuncay Akça'nın son hali merak edildi. Oyuncu, Adile Naşit hakkında yaptığı itirafla herkesi şaşırtmıştı. Ayakkabı boyacılığı yaptığı dönemde yönetmen Ertem Eğilmez tarafından keşfedilen, Tuncay Akça'nın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Hababam Sınıfı'nın Bacaksızı'nın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 10:21 Güncelleme: 19.07.2024 10:21
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Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı, unutulmaz karakterler ve unutulmaz anılarla dolu bir seri olarak izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

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Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

Seride sevilen isimlerden biri de "Bacaksız" oldu. Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ını Tuncay Akça canlandırdı.

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Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." dedi.

"Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınan Akça, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

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Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

"EVLATLIK ALMAK İSTEMİŞ"

Daha önce bir YouTube kanalına katılan Akça, "Bizim Aile" filminde annesini oynayan Adile Naşit ile ilgili şunları söylemişti:

"Adile Naşit vefat ettiğinde televizyon karşısında üç saat boyunca donup kalmıştım. Beni evlatlık almak istemişti. Balmumcu'da yaşıyordu. Bayramlarda Adile ablaya portakal, mandalina alıp giderdim. Saat 11.00 sıralarında Adile abla kahvaltı hazırlar ve birlikte yer idik. Onunla uzun yıllar geçirdim ve pek çok anım var."

Tüm bunların ardından Tuncay Akça'nın son hali de merak edildi. Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

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Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’nın son haline bakın! Ayakkabı boyacılığı yaparken keşfedilmişti! Meğer Adile Naşit...

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