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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında canlı yayında yaşadıkları kavga sonrası yıllarca küs kalmıştı. O dönem İbo Show'da yaşanan gerilimli anlar sonrası Tilbe, programı terk etmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından, ikili geçtiğimiz günler, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak, barıştıklarını duyurdu. Tüm bunlarından ardından Tatlıses, Tilbe'ye jest yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:25
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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses’ten Yıldız Tilbe’ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

Türk müziğinin iki önemli ismi, Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından uzun yıllar süren küslüğü sonlandırdı.

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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses’ten Yıldız Tilbe’ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

2009 yılında canlı yayında yaşanan tartışma sonrası araları açılan iki sanatçı, yıllar sonra bir araya gelerek geçmişe sünger çekti.

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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses’ten Yıldız Tilbe’ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" deyince Yıldız Tilbe dayanamadı.

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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses’ten Yıldız Tilbe’ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

"Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" dedi. Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalktı, İbrahim Tatlıses'i alkışlayarak programı terk etti.

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15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses’ten Yıldız Tilbe’ye jest! Kulise bakın ne yollamış...

İkilinin kavgası 'unutulmazlar' arasına girmişti. Tilbe ve Tatlıses, tam 15 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.