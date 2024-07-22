22 Temmuz 2024, Pazartesi
15 yıl sonra barıştılar! İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye jest! Kulise bakın ne yollamış...
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, 2009 yılında canlı yayında yaşadıkları kavga sonrası yıllarca küs kalmıştı. O dönem İbo Show'da yaşanan gerilimli anlar sonrası Tilbe, programı terk etmişti. Aradan geçen 15 yılın ardından, ikili geçtiğimiz günler, sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak, barıştıklarını duyurdu. Tüm bunlarından ardından Tatlıses, Tilbe'ye jest yaptı. İşte detaylar...
Giriş: 22.07.2024 10:25
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