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Sarı saçlarıyla Icardi'ye benzedi! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un son haline bakın...

Yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de eşi Okan Kurt'un yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çeken Kurt'un son hali Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi. Saçlarını sarı renge boyatan ünlü ismin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Okan Kurt'un yeni imajı...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:47 Güncelleme: 22.07.2024 10:47
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Sarı saçlarıyla Icardi’ye benzedi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un son haline bakın...

Fazla kilolarından kurtulan ve fit vücuduyla dikkat çeken Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, yeni imajıyla gündemde...

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Sarı saçlarıyla Icardi’ye benzedi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un son haline bakın...

Kurt'un son hali, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi'ye benzetildi. Saçlarını Icardi'nin saç rengine boyatan ünlü ismi Akalın, sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

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Sarı saçlarıyla Icardi’ye benzedi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un son haline bakın...

"OKARDİ"

Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni imajını Instagram hesabından "Okardi" notuyla paylaştı.

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Sarı saçlarıyla Icardi’ye benzedi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un son haline bakın...

Tüm bunların ardından ünlü çiftin kızlarının son hali de merak edildi.

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Sarı saçlarıyla Icardi’ye benzedi! Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un son haline bakın...

İşte Demet Akalın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...