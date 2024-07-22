Sarı saçlarıyla Icardi'ye benzedi! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un son haline bakın...

Yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de eşi Okan Kurt'un yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle dikkatleri üzerine çeken Kurt'un son hali Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi. Saçlarını sarı renge boyatan ünlü ismin yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi. İşte Okan Kurt'un yeni imajı...