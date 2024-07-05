15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Devlet korumasına alınan Ayşe Ö. annesinin kendisine termos fırlattığını ifade ederek şunları söyledi:

"27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planı yaptığımı görünce daha da sinirlendi"