05 Temmuz 2024, Cuma
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe'nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...
Ünlü manken Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmek bilmiyor. Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündemini karıştırdı. Her gün başka bir konuyla adından söz ettiren Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Akkaya'nın kızına fırlattığı termosu silah olarak değerlendirdi. Öte yandan Akkaya'nın, kızına uyguladığı şiddet ve tehdidin ses kayıtları da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş: 05.07.2024 11:51
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