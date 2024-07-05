05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe'nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Ünlü manken Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı sorunlarla gündemden düşmek bilmiyor. Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe'nin saldırısına uğradığını duyurmasının ardından olay hem magazin hem de medya gündemini karıştırdı. Her gün başka bir konuyla adından söz ettiren Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, Akkaya'nın kızına fırlattığı termosu silah olarak değerlendirdi. Öte yandan Akkaya'nın, kızına uyguladığı şiddet ve tehdidin ses kayıtları da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 11:51
  • 1
  • 18
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemde kızı hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

  • 2
  • 18
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızının telefonunu almak istediği için Ayşe Önbilgin tarafından şiddet uygulandığını, balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı. Bu olayların ardından Akkaya, Ayşe Önbilgin'i Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etti.

  • 3
  • 18
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Devlet korumasına alınan Ayşe Ö. annesinin kendisine termos fırlattığını ifade ederek şunları söyledi:

"27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planı yaptığımı görünce daha da sinirlendi"

  • 4
  • 18
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

Bir süre devlet korumasında kalan küçük kız mahkeme kararı ile babası Efe Önbilgin'e teslim edildi. Kararın ardından baba Efe Önbilgin kızı Ayşe Önbilgin ile Aile Mahkemesine başvurarak Deniz Akkaya için tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi değerlendirerek Deniz Akkaya için üç ay tedbir kararı verdi.

  • 5
  • 18
15 yaşındaki kızını ifşalamıştı! Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin ses kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran sözler...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe. Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.