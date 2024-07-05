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Kibar Feyzo'nun Maho Ağa'sı Şener Şen'in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! 'Nasıl fark edemedik'

Kemal Sunal ile sayısız dizide başrol oynayan Şener Şen, Türk sinemasının altın çağına damgasını vurmuş önemli bir oyuncudur. Sayısız film ve dizi ile gönüllerde taht kuran Şener Şen, bu kez aile hayatıyla gündem oldu. Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçının kız kardeşi hakkında çıkan gerçek ise duyanları şaşırttı. Meğer Şener Şen'in kardeşi hep gözümüzün önündeymiş. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 11:23 Güncelleme: 05.07.2024 11:23
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Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! ’Nasıl fark edemedik’

Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçek hayranlarını şaşırttı!

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Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! ’Nasıl fark edemedik’

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! ’Nasıl fark edemedik’

Gerçek mesleği öğretmenlik olan Şener Şen'in kız kardeşi bakın hangi dizide rol almış...

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Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! ’Nasıl fark edemedik’

Şener Şen'in kız kardeşi özellikle sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen, Hercai dizisinin başrolündemiş..

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Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! ’Nasıl fark edemedik’

İNCİ ŞEN KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İnci Şen, Şener Şen'in kız kardeşidir. İnci Şen; Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizilerde rol aldı.