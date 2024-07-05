Kibar Feyzo'nun Maho Ağa'sı Şener Şen'in kardeşi bakın hangi dizideymiş! Abisi gibi o da çok ünlü! 'Nasıl fark edemedik'

Kemal Sunal ile sayısız dizide başrol oynayan Şener Şen, Türk sinemasının altın çağına damgasını vurmuş önemli bir oyuncudur. Sayısız film ve dizi ile gönüllerde taht kuran Şener Şen, bu kez aile hayatıyla gündem oldu. Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçının kız kardeşi hakkında çıkan gerçek ise duyanları şaşırttı. Meğer Şener Şen'in kardeşi hep gözümüzün önündeymiş. İşte o isim...

ahaber.com.tr Giriş: 05.07.2024 11:23 Güncelleme: 05.07.2024 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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