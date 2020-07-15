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Haberler Galeri Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Aslı Enver'in sevenlerinden gizlediği hastalığı...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 02:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 02:15
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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yeniden gündem gelen Aslı Enver'in çocukluğundan beri peşini bırakmayan bir hastalığı olduğunu biliyor muydunuz?

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır. İşte Aslı Enver ve ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun süren tedavi yöntemleri ile yendi.

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Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...

TUBA ÜNSAL

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal'ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.