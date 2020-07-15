HaberlerGaleriBabil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...
Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı! Aslı Enver'in hastalığı...
Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı ortaya çıktı. İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından Babil dizisiyle yeniden dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İşte Aslı Enver'in sevenlerinden gizlediği hastalığı...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 02:14Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 02:15