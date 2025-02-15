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14 Şubat bombası: Lucas Torreira'nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

2023'te yaşadıkları doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Lucas Torreira ve Devrim Özkan ikilisi geçtiğimiz sene ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Ancak, evlenmeleri beklenen çift, sürpriz bir kararla yeniden ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Torreira'ya bomba göndermede bulunan oyuncu, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla gündem oldu. İddialara göre; Özkan ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:46
14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yollarını ayran Devrim Özkan, yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

2023 yılında aşk yaşamaya başlayan Torreira ile Özkan, ilişkilerine 2024'ün başlarında noktayı koymuştu. Ancak, aşklarına ikinci bir şans verme kararı alan çift, aynı yılın ağustos ayında yeniden bir araya geldi.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Hatta Özkan, geçtiğimiz Kasım ayında Urguay'a giderek ve Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti. Bu ziyaret ise evlilik iddialarının artmasına neden oldu. Herkes "Evlilik yakındır" diye düşünürken çift, beklenmedik bir kararla yeniden yollarını ayırdı.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Bir süre sessizliğini koruyan güzel oyuncu Özkan, ayrılık sonrası "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği cevapla Torreira'ya bomba bir göndermede bulunmuştu.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Ünlü oyuncu "Ne kadar çok seversen sev, hiçbir zaman hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın. Bunu öğrendim" şeklinde konuşmuştu.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Bütün bu yaşananların arından Devrim Özkan, kaşla göz arasında yeni bir aşka yelken açtı. Özkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı büyük gül buketiyle gündem oldu. Yayınladığı fotoğrafa hiçbir not yazmayan güzel oyuncu sadece kalp emojisi koydu.

14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

İddialara göre güzel oyuncu gönlünü Darüşşafaka basketbol takımında forma giyen Luka Brajkovic'e kaptırdı.