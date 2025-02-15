14 Şubat bombası: Lucas Torreira’nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...

Hatta Özkan, geçtiğimiz Kasım ayında Urguay'a giderek ve Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret etti. Bu ziyaret ise evlilik iddialarının artmasına neden oldu. Herkes "Evlilik yakındır" diye düşünürken çift, beklenmedik bir kararla yeniden yollarını ayırdı.