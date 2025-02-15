15 Şubat 2025, Cumartesi
14 Şubat bombası: Lucas Torreira'nın eski aşkı Devrim Özkan bakın kiminle sevgiliymiş...
2023'te yaşadıkları doludizgin aşkla gündemden düşmeyen Lucas Torreira ve Devrim Özkan ikilisi geçtiğimiz sene ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti. Ancak, evlenmeleri beklenen çift, sürpriz bir kararla yeniden ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Torreira'ya bomba göndermede bulunan oyuncu, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla gündem oldu. İddialara göre; Özkan ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:46