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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Son dönemde 'sarı serum' olarak adlandırılan ve temel olarak B vitamininden oluşan takviye serum, ölümcül etkileriyle büyük bir endişe yaratırken, Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Gizem Güven, bu tehlikeli ürünün reklamını yaparak tepki topladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:20
Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Son dönemde can kayıplarına yol açan "sarı serum" uygunsuz kullanımda hayati tehlikeler oluşturuyor. Özellikle evde yapılan yanlış uygulamalar, beklenmeyen alerjik reaksiyonlarla ölüme neden olabiliyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Sarı serumdan kaynaklanan ölümler artarken, sosyal medya fenomenleri ve ünlüler, bu tehlikeli ürünün reklamını yapmaya devam ediyor.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Son olarak, oyuncu Gizem Güven, 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında skandal bir paylaşım yaptı.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Güven, babasının sarı serum taktırdığı fotoğrafı paylaşarak, bir hesabı etiketleyip reklamını yaptı.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Güven'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Sarı Serum Nedir?

Sarı serum, genellikle bağışıklık sistemini güçlendiren ve iyileşme sürecini destekleyen bir takviye ürünüdür. İçeriğinde C vitamini, B vitamini kompleksleri, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bulunur. Bu serumlar, özellikle hastalık sonrası iyileşme dönemlerinde veya bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla kullanılır. Ancak, yanlış kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Sarı Serumun Olası Zararları ve Yan Etkileri:

Alerjik Reaksiyonlar

Sarı serumun içeriğindeki vitaminler ve mineraller, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, döküntü ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
Serumun hızlı verilmesi, ani alerjik reaksiyonlara (anafilaktik şok gibi) neden olabilir.

Böbrek ve Karaciğer Üzerindeki Etkiler

Yüksek dozda verilen B ve C vitaminleri böbrekler tarafından atılır. Ancak böbrek fonksiyonları zayıf olan kişilerde bu durum böbrek yükünü artırabilir. Aşırı mineral yükü, karaciğerin metabolizmasını zorlayarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Damar Sorunları

Serum çok hızlı verildiğinde baş dönmesi, mide bulantısı ve ani tansiyon düşüşü gibi etkiler görülebilir.
Ayrıca damar içi iltihaplanma (flebit) gibi sorunlar oluşabilir.

Hipervitaminoz (Vitamin Fazlalığı)

B ve C vitaminleri suda çözünürken, aşırı miktarda alınması mide problemleri ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir.
A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminler vücutta birikerek toksik etki yaratabilir.

Kan Şekerinde Dengesizlikler

İçeriğinde glikoz bulunan serumlar, özellikle diyabet hastaları için risk oluşturabilir. Kan şekerinde ani yükselmeler görülebilir.