Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven takipçilerini öldüren seruma teşvik etti

Sarı Serumun Olası Zararları ve Yan Etkileri:

Alerjik Reaksiyonlar

Sarı serumun içeriğindeki vitaminler ve mineraller, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, döküntü ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Serumun hızlı verilmesi, ani alerjik reaksiyonlara (anafilaktik şok gibi) neden olabilir.

Böbrek ve Karaciğer Üzerindeki Etkiler

Yüksek dozda verilen B ve C vitaminleri böbrekler tarafından atılır. Ancak böbrek fonksiyonları zayıf olan kişilerde bu durum böbrek yükünü artırabilir. Aşırı mineral yükü, karaciğerin metabolizmasını zorlayarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Damar Sorunları

Serum çok hızlı verildiğinde baş dönmesi, mide bulantısı ve ani tansiyon düşüşü gibi etkiler görülebilir.

Ayrıca damar içi iltihaplanma (flebit) gibi sorunlar oluşabilir.

Hipervitaminoz (Vitamin Fazlalığı)

B ve C vitaminleri suda çözünürken, aşırı miktarda alınması mide problemleri ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir.

A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminler vücutta birikerek toksik etki yaratabilir.

Kan Şekerinde Dengesizlikler

İçeriğinde glikoz bulunan serumlar, özellikle diyabet hastaları için risk oluşturabilir. Kan şekerinde ani yükselmeler görülebilir.