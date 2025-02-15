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Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'dan günler sonra ilk fotoğraf

Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının merkezindeki Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce, magazin gündeminden düşmedi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen çift, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:29
Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı "reklam aşkı" iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde menajeri Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade verdi.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Sarıkaya hakkında "Mert Demir ile aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı" yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Sarıkaya, ifadesinde Mert Demir ile bir buçuk yıldır kendi iradeleri doğrultusunda duygusal bir beraberlik yaşadığını ve bu süreçte Ayşe Barım'ın hiçbir şekilde yönlendirmede bulunmadığını belirtti.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Sarıkaya, ayrıca söz konusu rüşvet meselesinin kendisiyle bir ilgisi olmadığını ve bu ilişki için kendisinin de para almadığını vurguladı.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Bu iddiaların ardından ortalarda görünmeyen ikili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ortaya çıktı.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı Mert Demir, 14 Şubat'ta Serenay Sarıkaya ile bir video paylaştı. Demir, sevgilisini öpmeye doyamadı.

Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya’dan günler sonra ilk fotoğraf

İşte o paylaşım...