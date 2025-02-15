15 Şubat 2025, Cumartesi
Öpmelere doyamadı! Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'dan günler sonra ilk fotoğraf
Dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının merkezindeki Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce, magazin gündeminden düşmedi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen çift, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:29