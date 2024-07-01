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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez'de buldu!

Güldür Güldür Show programında hayat verdiği İbrahim karakteri ile tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Onur Atilla, 10 yıldır daha 20 gün önce eşi Sinem Ayyıldız ile yollarını ayırmıştı. Başarılı oyuncu son olarak şarkıcı Nez'le paylaştığı aşk karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Tüm bunların ardından Nez, konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:08 Güncelleme: 01.07.2024 09:08
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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez’de buldu!

10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'dan 10 Haziran tarihinde boşanan Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile tatile gidip aşk pozları yayınlamıştı.

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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez’de buldu!

İkili fotoğraflarını paylaşırken ''İyi ki'' yorumunu düşmeyi ihmal etmemişti.

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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez’de buldu!

Ortaya atılan ihanet iddialarıyla ilgili Nez'den açıklama geldi.

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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez’de buldu!

Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı Nez, yeni aşkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez’de buldu!

"AYLAR ÖNCE EVLERİ AYIRMIŞLAR"

Ünlü şarkıcı Nez, bugün bir mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, "Onur Bey çok kısa bir zaman önce evliliğini bitirmiş, aylar önce evleri ayırmışlar, bunu ben bile bilmiyordum.