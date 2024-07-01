10 yıllık eşinden boşanmıştı! Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla aradığı aşkı şarkıcı Nez'de buldu!

Güldür Güldür Show programında hayat verdiği İbrahim karakteri ile tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Onur Atilla, 10 yıldır daha 20 gün önce eşi Sinem Ayyıldız ile yollarını ayırmıştı. Başarılı oyuncu son olarak şarkıcı Nez'le paylaştığı aşk karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Tüm bunların ardından Nez, konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...