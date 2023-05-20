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Haberler Galeri 1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60'dan 53 kiloya düşme sırrı

1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60'dan 53 kiloya düşme sırrı

Pınar Deniz yeni görünüşüyle bakanı bir daha baktırıyor. 1 haftada 6 kilo veren güzel oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı. Düşük kilo olan kişilerin kısa sürede gözle görülür etkiler yaşaması daha zor oluyor. Ancak Pınar Deniz 1 haftada öyle bir formül buldu ki 7 günde fit görünümüne kavuştu. İşte zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:39
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1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60’dan 53 kiloya düşme sırrı

60 kilodan 53'e düşen Pınar Deniz görünüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Vatanım Sensin dizisiyle dikkatleri çeken ve yıldızı parlayan Pınar Deniz'in yeni görüntüsü görenlerin ağzını açık bırakıyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu 7 günde 6 kiloyu silip attı. İşte Deniz'i bir deri bir kemik yapan kilo verme yöntemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60’dan 53 kiloya düşme sırrı

Pınar Deniz'in kariyerinin daha çok başlarında olduğu yıllarda yer aldığı diziden günümüze ulaşan kareler sevenlerini şoke etti.

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1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60’dan 53 kiloya düşme sırrı

Fazla kilosuyla ve oturmamış genç yüzüyle dikkat çeken Deniz'in bu halini görenler tanıyamıyor.

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1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60’dan 53 kiloya düşme sırrı

Pınar Deniz 7 günde 6 kilo vererek 53 kiloya düşmeyi başardı.

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1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60’dan 53 kiloya düşme sırrı

İşte Pınar Deniz'in uyguladığı su diyeti hakkında tüm merak edilenler...