1 haftada 6 kilo verdiren Pınar Deniz diyeti! Tek bir formülle bir deri bir kemik kaldı! İşte 60'dan 53 kiloya düşme sırrı

Pınar Deniz yeni görünüşüyle bakanı bir daha baktırıyor. 1 haftada 6 kilo veren güzel oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı. Düşük kilo olan kişilerin kısa sürede gözle görülür etkiler yaşaması daha zor oluyor. Ancak Pınar Deniz 1 haftada öyle bir formül buldu ki 7 günde fit görünümüne kavuştu. İşte zayıflama sırrı...