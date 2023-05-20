5 yöntemle 30'lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! "Hala Yeşilçam'daki gibisin"

Genç kızlığımda bir burun estetiği yaptırdım. Bir kez liposuction, bir de yıllar önce lifting yaptırmıştım, o kadar. İnsanları bazı organları rahatsız ediyor olabilir. Mesela benim burnum çirkindi. Ben onun kompleksini yaşıyordum. Kendimi çirkin bulurdum ve "Bir gün gelecek bu çirkin kızdan kurtulacağım" derdim. Oyuncu olmadan önce de burnumu yaptırdım...