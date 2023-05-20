20 Mayıs 2023, Cumartesi
5 yöntemle 30'lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! "Hala Yeşilçam'daki gibisin"
Filiz Akın gençlik ve güzellik sırrını açıkladı. Filiz Akın, 80 yaşına gelmesine rağmen hala dikkat çeken bir güzelliğe sahip. Hem genetik faktörlerin etkisi, hem de hayatındaki alışkanlıklar bu durumun sebepleri arasında yer alıyor. Filiz Akın, güzelliğinin sırrını açıklayarak hayatında uyguladığı 5 formülü paylaştı.
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:38
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