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5 yöntemle 30'lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! "Hala Yeşilçam'daki gibisin"

Filiz Akın gençlik ve güzellik sırrını açıkladı. Filiz Akın, 80 yaşına gelmesine rağmen hala dikkat çeken bir güzelliğe sahip. Hem genetik faktörlerin etkisi, hem de hayatındaki alışkanlıklar bu durumun sebepleri arasında yer alıyor. Filiz Akın, güzelliğinin sırrını açıklayarak hayatında uyguladığı 5 formülü paylaştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:38
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5 yöntemle 30’lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Hala Yeşilçam’daki gibisin

80 yaşındaki Filiz Akın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği göz dolduruyor. Gençliğinden beri dillere destan olan güzelliğinden yıllar hiçbir şey eskitemedi. Bu durumun genetik etkileri olduğu kadar hayatına yer edindiği alışkanlıklarında etkisi var. Filiz Akın güzelliğinin sırrını açıklayarak hayatında uyguladığı 5 formülü ortaya koydu. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 yöntemle 30’lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Hala Yeşilçam’daki gibisin

Filiz Akın yıllara meydan okuyan güzelliğinin sırlarını "Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" adlı kitabında anlattı. Ünlü sanatçı, genç ve güzel kalmanın beş altın kuralını açıkladı. İşte Akın'ın güzellik sırrı...

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5 yöntemle 30’lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Hala Yeşilçam’daki gibisin

"Güzellik konusunu bir takıntı haline getirmeye karşıyım. Bazıları aynayı elinden düşürmüyor. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Ama imkanlardan faydalanmak güzel bir şey. Tabii abartmamak şartıyla. Abartmazsan bir yapay güzellik de olmaz. Her şeyden gerektiği kadar, sağlığımızı riske sokmadan faydalanmalıyız.

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5 yöntemle 30’lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Hala Yeşilçam’daki gibisin

Ben Angeline Jolie dudağı istemem çünkü bana yakışmaz. Vücut orantısından dolayı dudakları çok güzel duruyor. Ama Jolie'nin dudakları herkeste aynı güzellikte durmaz. Yıllarca kadınlar Naomi dudağı yaptırdı. Naomi, Afrika kökenli bir kadın. O dudaklardaki ayrıntı ten rengi. Türk kadınları bu gerçeği bilmeden yıllarca boşu boşuna Naomi dudağı yaptırdı.

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5 yöntemle 30’lu yaşlara geri döndü! 80 yaşındaki Filiz Akın’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Hala Yeşilçam’daki gibisin

Genç kızlığımda bir burun estetiği yaptırdım. Bir kez liposuction, bir de yıllar önce lifting yaptırmıştım, o kadar. İnsanları bazı organları rahatsız ediyor olabilir. Mesela benim burnum çirkindi. Ben onun kompleksini yaşıyordum. Kendimi çirkin bulurdum ve "Bir gün gelecek bu çirkin kızdan kurtulacağım" derdim. Oyuncu olmadan önce de burnumu yaptırdım...