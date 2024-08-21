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Haberler Galeri Entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

Entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

Ünlü televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" dedi. Bununla da kalmayan Deniz Uğur, kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından ifşaladı. Konuyla ilgili Nilüfer'den ilk açıklama geldi. Öte yandan Uğur Dündar arkadaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:13
Entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

İstanbul Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, entübe edilmişti. Muhtar'ın sağlık durumu merak edilirken Uğur Dündar, bilinci kapanan meslektaşının durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

OĞLU HASTANEDE

Reha Muhtar'ın meslektaşı Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."

Entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

Muhtar, hastanede ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

Entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

Muhtar'ın ikiz çocukları Poyraz ve Mina'nın annesi olan Deniz Uğur'la velayet yüzünden uzun bir süredir adliyelik olduğu biliniyor. Olayın ardından tüm gözler Deniz Uğur'un yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

Entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...

Uğur sosyal medyadan çektiğ video ile "Oğluma ulaşamıyorum" diyerek yardım istedi. Uğur'un avukatı Feyza Altun ise çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürdü. Ayşe Nazlı Yumlu, 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilmişti. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını da Reha Muhtar üslenmişti.