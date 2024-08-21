21 Ağustos 2024, Çarşamba
Entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl? Uğur Dündar açıkladı! Kaybolan oğlunun yeri...
Ünlü televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" dedi. Bununla da kalmayan Deniz Uğur, kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından ifşaladı. Konuyla ilgili Nilüfer'den ilk açıklama geldi. Öte yandan Uğur Dündar arkadaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:13