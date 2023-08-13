13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! "Yememe rağmen..."

1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! "Yememe rağmen..."

Ünlülerin kameraların önünde sıkça boy gösterirken imajlarına büyük bir özen gösterdiği bir gerçek. Bu nedenle, kilo alıp verme hikayeleri ve zayıflama yöntemleri genellikle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler ve hayranlar, favori ünlülerinin nasıl fit ve sağlıklı bir görüntüye sahip olduklarını merakla araştırıyorlar. İşte hem etkileyici performanslarıyla hem de güzellikleriyle dikkat çeken Burçin Terzioğlu'nun da zayıflama sırrı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 16:44
  • 1
  • 11
1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! Yememe rağmen...

Ünlülerin zayıflama sırları, birçok insanın dikkatini çeken ve merakla araştırdığı bir konudur. Sağlıklı yaşam tarzı ve disiplinli yaklaşım, pek çok ünlü ismin kilo verme stratejisinin temelini oluşturuyor. Bu konuda örneklerden biri de 43 yaşındaki başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu. Terzioğlu'nun fit görüntüsü, sadece oyunculuğuyla değil, sağlıklı yaşam tercihleriyle de ilgi odağı olmasını sağlıyor. Terzioğlu, kısa sürede verdiği kiloların sırrını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! Yememe rağmen...

38 yaşındaki güzel oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmıyor.

  • 3
  • 11
1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! Yememe rağmen...

Burçin Terzioğlu 4 haftada 5-6 kilo birden verdiğini açıkladı.

  • 4
  • 11
1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! Yememe rağmen...

Terzioğlu açıklamasında, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.

  • 5
  • 11
1 ayda -6 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! Tek yöntemle mum gibi eridi! Yememe rağmen...

ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRRI NE?

Yaz mevsimi gelince zayıflama diyetleri de araştırılmaya başlanıyor. Özellikle bu konuda ünlülerin zayıflama diyetleri birçok kişiye ilham oluyor.