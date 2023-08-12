12 Ağustos 2023, Cumartesi
Vermem Seni Ellere'de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!
Kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", 13 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek. İşte yeni bölümün detayları...
Giriş Tarihi: 12.08.2023 16:54
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