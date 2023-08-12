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Vermem Seni Ellere'de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum ve Berk Artıran gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", 13 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek. İşte yeni bölümün detayları...

Giriş Tarihi: 12.08.2023 16:54
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Vermem Seni Ellere’de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.

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Vermem Seni Ellere’de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

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Vermem Seni Ellere’de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur.

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Vermem Seni Ellere’de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir.

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Vermem Seni Ellere’de Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır.