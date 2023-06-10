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Haberler Galeri Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Meğer doğum kilolarından bu besinle kurtulmuş. Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in başarılı sunucu Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündeme geliyordu. Ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı tığ gibi incelten o besin...

Giriş Tarihi: 10.06.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 11:07
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Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in başarılı sunucusu Zuhal Topal, verdiği kilolarla gündem oldu. Bir zamanlar doğum kilolarıyla adından söz ettiren başarılı sunucunun son hali hayranlarını şaşırttı. 2 ayda 35 kilo vererek adeta mum gibi eirdi! İşte Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

2 AYDA İNCECİK OLDU!

Peki Zuhal Topal nasıl zayıfladı? İşte cevabı..

2 yılda 35 kilo verdiğini açıklayan Zuhal Topal; "Kızım Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirdiğim için kiloların bir kısmı kendiliğinden gitti."

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Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

"HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI TÜKETİYORUM"

"Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Topal, 'Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm" dedi.

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Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

Topal "Zor olan bölümü ise doktor kontrolünde yaptığım Diyetle verdim. Az ve sık yemek yiyerek besleniyorum. Mutlaka doktor gözetiminde diyet yapmanızı öneriyorum" dedi.

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Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

2 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN ÇÖREK OTU DİYETİ!

Bu diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.