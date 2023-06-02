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100 bin taşerona kadroda yeni rota çizildi! Düzenleme an meselesi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
"Taşeron işçiye kadro verilecek mi, ne zaman 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler, Meclis'e çevrildi. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından söz konusu düzenlemenin gündemin ilk maddeleri arasında yer alması bekleniyor. İşte, 100 bin taşerona kadro son durum 2023!