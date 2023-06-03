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Haberler Galeri Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! 6 ayda 20 kilo veren oyuncunun nasıl zayıfladığı hayranları tarafından merak ediliyordu. TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Helvacıoğlu, zayıflık sırrını bir dergide verdiği röportajla açıkladı. İşte, son dönemde oldukça popülerleşen o diyet...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:53
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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

İrem Helvacıoğlu'nun zayıf ve kusursuz görüntüsünün sırrı ortaya çıktı! Güzel oyuncu aylar içerisinde adeta mum gibi eridi. Fit görüntüsüyle pozlar veren Helvacıoğlu'nun kısa sürede incecik olması hayranlarının dikkatini çekti. İşte, 6 ayda 20 kilo verdiren İrem Helvacıoğlu diyeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

ZAYIFLIĞINI O DİYETE BORÇLU!

Son dönemde Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, verdiği kilolarla da adından söz ettiriyor. 6 ayda 20 kilo veren başarılı oyuncu, meğer peskateryen diyetini uyguluyormuş...Peki, peskateryen diyeti nasıl yapılır? İşte cevabı...

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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

"PESKETARYEN DİYETİYLE ZAYIFLADIM"

Helvacıoğlu, verdiği röportajda şunları söyledi:

"Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum.Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum"

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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

HIZLI KİLO VERMEYE YARDIMCI PESKETARYEN DİYETİ LİSTESİ:

-Suşi
-Somon ile yeşil salata
-Balık taco

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Yürek Çıkmazı’nın Zeynep’i iğne ipliğe döndü! 20 kilo veren İrem Helvacıoğlu zayıflığının sırrını verdi! İşte uyguladığı yöntem...

-Balık güveç
-Yengeç
-Karides
-Ton balıklı salata ile avokado
-Sardalyalı pizza.