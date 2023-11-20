Zonguldak'ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı
Son dakika haberine göre Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2023
06:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
07:39
"Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi. GALERİ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili gece 03.51'de bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"12 TÜRK MÜRETTEBAT İLE HALEN İRTİBAT KURULAMADI"
"Ereğli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır.
SORMONSKY VE PALADA GEMİLERİ
Yine öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Palada isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan on üç mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından on iki mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.
"DALGA BOYU 9 METREYE ULAŞTI"
AFAD Başkanımız, beraberindeki arkadaşlarımızın meteorolojiden yarın sabahla ilgili almış oldukları tahmin havanın daha iyi olacağı yönünde. Yani yeşil uyarı olacağı noktasında. Ama sabahleyin hep birlikte göreceğiz. Dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman 74 knota ulaştığını, dalga boyunun 9 metreye ulaştığını, görüşün maalesef 25 metreye düştüğünü, buradaki toplantıda bulunan tüm arkadaşlarımız paylaştılar, anlattılar.