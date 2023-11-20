Zonguldak’ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

SORMONSKY VE PALADA GEMİLERİ

Yine öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Palada isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan on üç mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından on iki mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.