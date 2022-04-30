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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

Zonguldak'ta 3.5 milyon senelik tarihi ile 875 metrelik Gökgöl Mağarası tekrar ziyaretçilerin girişine açıldı. İlk 4 ayda 4 bini aşkın ziyaretçiyi konuk eden mağaranın 50 bini aşkın misafirini ağırlaması tahmin ediliyor. Mağara, mikro klima özelliğiyle de astım hastalarının ilgisini çekti.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 16:11
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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

Yurdun en uzun mağaralarından birisi olan ve 3.5 milyon senelik Gökgöl Mağarası'ndaki tadilat faaliyetleri sona erdi. Hizmete açılan mağara yenilenen yüzü ile bir müddet önce kapılarını açtı.

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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle yapımı tamamlanan Gökgöl Mağarası Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

2015 yılında revize edilmesinin ardından müze bölümünü de ekleyerek yeni bir tadilat sürecinden geçildiğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, "Zonguldak'ta böyle bir mağaranın varlığını biz tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Zonguldak'ta yer altı ayrı bir zenginlik. Yer üstü ayrı bir zenginlik. Tabii ki burada Türkiye'nin en önemli mağaralarından birisi olan Gökgöl Mağarası 2015 yılında revize edilmişti. Biz de ışıklandırma sistemleri müze kısmını da açmak suretiyle 2-2,5 yıllık bir süreç içerisinde tadilata aldık" diye konuştu.

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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

"BU YAPIYI İNCELEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Ömer Selçuk Baz'ın hazırladığı projenin mimari yapı ödülü kazanan anlatan Karayılmaz, şöyle devam etti:

"Bu mağara mimari yapı ödülü aldı. Çok prestijli bir ödül Türkiye'de. Ömer Selçuk Baz arkadaşımız projenin müellifi olan arkadaşımız. Burada çok güzel bir iş başararak bu projenin Türkiye'nin en güzel prestijli ödüllerinden birisi olan mimari yapı ödülüne layık görüldü. 15 gün önce de ödülünü Ankara'da bir törenle aldı. Mağaramız bir müze bölümü ikincisi mağaranın iç kısmı olarak iki bölümde değerlendirilebilir. Geçen yılı Mayıs ayından yıl başına kadar yaklaşık 25 bin misafirimizi ağırladık. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 binin üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Zonguldak'ta turizmin gelişimine katkı verecek bir mağara olarak yaklaşık 7-8 milyon lirayı bulan bir maliyeti oldu. Bunu biz turizmi geliştirmek adına kalkınma ajansı ile birlikte eş finansmanla çözmüş olduk. Mağaramız 875 metreden oluşuyor. Aslında daha uzun bir yolu var ancak biz bu süreçte ilk 875 metresini hayata geçirdik. Burada yaklaşık 500 adet lamba ip-67 dediğimiz suya ve rutubete dayanıklı lambalar kullandık. İçeride inanılmaz görselleri olan Türkiye'de örneklerine çok az rastlanan çok güzel görsellerle tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin değerli insanlarını Zonguldak'a gelip burada güzel bir gün geçirirken milyonlarca yılda oluşmuş bu güzel yapıyı da incelemelerini bekliyoruz."

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Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

ASTIM HASTALARININ UĞRAK YERİ

Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikro klima özelliğine sahip olması nedeniyle astım hastalarının uğrak yeri olan mağaranın 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.