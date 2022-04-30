Zonguldak’ta 3.5 milyon yıllık mağara mikro klima özelliğe sahip! Şifa için geliyorlar

"BU YAPIYI İNCELEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Ömer Selçuk Baz'ın hazırladığı projenin mimari yapı ödülü kazanan anlatan Karayılmaz, şöyle devam etti:

"Bu mağara mimari yapı ödülü aldı. Çok prestijli bir ödül Türkiye'de. Ömer Selçuk Baz arkadaşımız projenin müellifi olan arkadaşımız. Burada çok güzel bir iş başararak bu projenin Türkiye'nin en güzel prestijli ödüllerinden birisi olan mimari yapı ödülüne layık görüldü. 15 gün önce de ödülünü Ankara'da bir törenle aldı. Mağaramız bir müze bölümü ikincisi mağaranın iç kısmı olarak iki bölümde değerlendirilebilir. Geçen yılı Mayıs ayından yıl başına kadar yaklaşık 25 bin misafirimizi ağırladık. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 binin üzerinde misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Zonguldak'ta turizmin gelişimine katkı verecek bir mağara olarak yaklaşık 7-8 milyon lirayı bulan bir maliyeti oldu. Bunu biz turizmi geliştirmek adına kalkınma ajansı ile birlikte eş finansmanla çözmüş olduk. Mağaramız 875 metreden oluşuyor. Aslında daha uzun bir yolu var ancak biz bu süreçte ilk 875 metresini hayata geçirdik. Burada yaklaşık 500 adet lamba ip-67 dediğimiz suya ve rutubete dayanıklı lambalar kullandık. İçeride inanılmaz görselleri olan Türkiye'de örneklerine çok az rastlanan çok güzel görsellerle tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin değerli insanlarını Zonguldak'a gelip burada güzel bir gün geçirirken milyonlarca yılda oluşmuş bu güzel yapıyı da incelemelerini bekliyoruz."