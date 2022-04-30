30 Nisan 2022, Cumartesi
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...
Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Yeni dönemin başlayacağı tarihi şimdiden merak etmeye başlayan öğrenciler, MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi hakkında detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:35
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