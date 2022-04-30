30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Yeni dönemin başlayacağı tarihi şimdiden merak etmeye başlayan öğrenciler, MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi hakkında detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:35
  • 1
  • 11
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimini merak eden öğrenciler, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. 7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak öğrenciler, şimdiden yeni dönem takvimini araştırmaya başladı. Peki, MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

MEB 2022 VE 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim takvimi henüz açıklanmadı. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 11
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

MEB, 3 BİN YENİ ANAOKULUNUN YATIRIM PROGRAMI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için 3 bin yeni anaokulunun tamamının yatırım programına alındığını söyledi.

  • 4
  • 11
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

Bakan Özer, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Özer, son 20 yılda temel eğitimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranlarının çok ciddi biçimde artarak OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaştığını vurguladı.

  • 5
  • 11
MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının da iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Özer, "Bu amaca ulaşmak için yeni bir okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfının açılacağı yönünde açıklama yaptı. Bu süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.