MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının da iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Özer, "Bu amaca ulaşmak için yeni bir okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfının açılacağı yönünde açıklama yaptı. Bu süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.