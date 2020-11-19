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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziya Selçuk'tan ek ders müjdesi: Öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti ne kadar? Uzaktan eğitim... Ziya Selçuk'tan ek ders müjdesi: Öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti ne kadar? Uzaktan eğitim... Son dakika... Öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi? Uzaktan eğitimde ek ders ücreti ödenecek mi? Kovid-19 salgınında görülen artş nedeniyle Türkiye'de bir takım önlemler alındı. Bu çerçevede, okullarda eğitim öğretimin yıl sonuna kadar online yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından öğretmenler ek ders ücreti konusunda araştırmalara başladılar. Bakan Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti ne kadar? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 13:39
Öğretmenlerin ek ders ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Yıl sonuna kadar eğitimin online yapılacağı kararının ardından gözler ek ders ücretine çevrildi. Peki, öğretmenlerin ek ders ücreti verilecek mi? Ek ders ücreti ne kadar? Uzaktan eğitimde ek ders ücreti yatacak mı? İşte Bakan Ziya Selçuk'tan ek ders açıklaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerini duyurdu. İşte Bakan Selçuk'un o açıklamaları:
"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.
Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.
Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.