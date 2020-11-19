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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son dakika! ÖSYM 7 bin hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son dakika! ÖSYM 7 bin hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başvuru tarihi ne zaman? Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin sağlık çalışanı alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağı duyurulsa da, ilanın henüz yayımlanmaması adaylarda heyecanı daha da artırdı. Bakan Koca'dan alımlar konusunda yeni bir açıklama geldi. Peki, 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2.864 sağlık teknisyeni alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:58
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ÖSYM aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımında detaylar belli olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin personel alımından 7 bininin hemşire olacağını söyledi. Şimdi ise gözler alımların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? 7 bin hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başvuru tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Koca, yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor." bilgisini verdi.
Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.