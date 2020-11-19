Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı son dakika! ÖSYM 7 bin hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni başvuru tarihi ne zaman?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin sağlık çalışanı alımının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlanın kasım ayının ilk haftası yayımlanacağı duyurulsa da, ilanın henüz yayımlanmaması adaylarda heyecanı daha da artırdı. Bakan Koca'dan alımlar konusunda yeni bir açıklama geldi. Peki, 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2.864 sağlık teknisyeni alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL