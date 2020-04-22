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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Milyonlarca öğrenci bir ayı aşkın süredir uzaktan eğitim görüyor. Eğer yeni bir karar çıkmazsa uzaktan eğitimin süresi 30 Nisan'da doluyor. Öğrenci ve velileri okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar Mayıs'ta açılacak mı? Bu yaz okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açıkacağı tarih ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:41Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:05
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?