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Haberler Galeri Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Milyonlarca öğrenci bir ayı aşkın süredir uzaktan eğitim görüyor. Eğer yeni bir karar çıkmazsa uzaktan eğitimin süresi 30 Nisan'da doluyor. Öğrenci ve velileri okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar Mayıs'ta açılacak mı? Bu yaz okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açıkacağı tarih ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:05
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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Milyonlarca öğrenci ve velilerin merak ettiği konuların başında okulların açılacağı tarih yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler uzaktan eğitime geçmişti ve 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim yapılacağı bildirilmişti. Son günlerde okulların Haziran'a kadar hiç açılmayacağı da konuşuluyor. En çok merak edilenlerden biri de çocukların yaz boyunca okulda olup olmayacağı... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Nisan'a sayılı günler kala hem velilerin hem de öğrencilerin aklında tek bir soru var: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, "Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate alıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var." dedi.

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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

YAZIN OKUL OLACAK MI?

Okulların hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Okulların açılmasıyla ilgili tarih, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla alınacak.

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Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

LGS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Öte yanda Bakan Selçuk, "LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak" dedi.