KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayımlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercihleri kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili merak edilenler...