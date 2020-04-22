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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS 2029/6 tercih kılavuzu erişime açıldı. Yayımlanan kılavuza göre, büro personeli, avukat, mühendis gibi kadrolara personel alımı yapılacak. Tercih işlemleri 22 Nisan itibarıyla başladı. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 13:13
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