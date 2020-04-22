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Haberler Galeri KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS 2029/6 tercih kılavuzu erişime açıldı. Yayımlanan kılavuza göre, büro personeli, avukat, mühendis gibi kadrolara personel alımı yapılacak. Tercih işlemleri 22 Nisan itibarıyla başladı. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 13:13
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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak personel alımı için yayımlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlar, aranan nitelikler ile kontenjanlar belli oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? KPSS tercihleri kadro dağılımı nasıl olacak? Hangi illere personel alımı yapılacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru ile ilgili merak edilenler...

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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KPSS 2020/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından KPSS 2019-7 tercih kılavuzu yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercihler, KPSS-2020/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)

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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2018 ve 04 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat ve büro personeli alınacaktır.

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KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.