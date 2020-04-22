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Haberler Galeri Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika haberi... Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler arasında 31 il için giriş-çıkış yasaklanmış ve otobüs seferleri iptal edilmişti. Özel araç ve otobüs ile şehirler arası yolculuk yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:35
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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası yolculuk kısıtlanmıştı. Özel araçla ve otobüsle şehir dışı yolculuğu yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Son günlerde en çok merak edilen konuların başında şehirler arası seyahat yasağının ne zaman sona ereceği yer alıyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

ŞEHİR DIŞINA YOKCULUK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların 18 Nisan 2020 saat 24.00'den itibaren 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Buna göre, bu süre yeniden uzatılmazsa şehirler arası yolculuğun 4 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı ve özel araçla) yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, 18 Nisan itibarıyla sona ereceği hatırlatıldı.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin devam ettiği belirtilen yeni genelgede, bu salgının/bulaşın, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.

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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Genelgede, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Kovid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısıyla tedavi gereksinimini artırdığı, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına işaret edildi.