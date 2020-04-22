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Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika haberi... Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. Alınan tedbirler arasında 31 il için giriş-çıkış yasaklanmış ve otobüs seferleri iptal edilmişti. Özel araç ve otobüs ile şehirler arası yolculuk yapabilmek için izin belgesi almak gerekiyor. Peki, otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 14:35
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