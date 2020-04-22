Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Genelgede, 3 Nisan 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'tan kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, 18 Nisan itibarıyla sona ereceği hatırlatıldı.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin devam ettiği belirtilen yeni genelgede, bu salgının/bulaşın, halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.