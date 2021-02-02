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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ziya Selçuk son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, ortaokul, lise... Ziya Selçuk son dakika: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, ortaokul, lise... Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitimin detayları merak edilmeye başlandı. Bakan Ziya Selçuk, bugün yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman okula gidecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 02.02.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 09:39
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci ve velileri yüz yüze eğitim hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime geçecek sınıflar hakkında detayları açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman okula gidecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. Hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, uzaktan eğitim ile ilgili,
"Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum." MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ ORTAK PLATFORMUNU TANITTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu'nun tanıtımı için Bakanlık'ta düzenlenen toplantıda, ölçülmeyen şeyin değerlendirilemeyeceğini, değerlendirilemeyen şeyin de geliştirilemeyeceğini söyledi.
Eğitimin içerik ve süreçlerinin daha işlevsel ve güvenilir olması için birtakım sistemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu: