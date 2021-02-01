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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...
6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin işe yaraması ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından okulların açılacağı tarih merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, beklenen konu hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk yarın bilgilendirme toplantısı yapacak. Veliler ve öğrenciler toplantıyı yakından takip edecek. İşte, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 23:36
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