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Haberler Galeri Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin işe yaraması ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından okulların açılacağı tarih merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, beklenen konu hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk yarın bilgilendirme toplantısı yapacak. Veliler ve öğrenciler toplantıyı yakından takip edecek. İşte, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 23:36
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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş neticesinde, veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin başlama tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Veliler ve öğrenciler toplantıdan çıkacak kararları merak ediyor. İşte, Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI...

Bilim insanlarımızın görüşlerinin yanında her kesimden gelen seslere kulak veriyoruz. Kabinemizin bugünkü toplantısında bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılğı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilbilecek.

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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

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Bakan Selçuk duyurdu: Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...

Vaka sayılarındak iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz.