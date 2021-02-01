Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş neticesinde, veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin başlama tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Veliler ve öğrenciler toplantıdan çıkacak kararları merak ediyor. İşte, Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 6, 7, 8. ve 9, 10, 11, 12 sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Takvim...