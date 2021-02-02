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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim olacak mı? MEB son dakika: Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim olacak mı? Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Bakan Ziya Selçuk, bugün yüz yüze eğitime dair detayları açıklayacak. Eğitim öğretim dönemine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim olacak mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.02.2021 09:42
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Yeni eğitim öğretim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili bugün basın açıklaması yapacak. Yarıyıl tatili heyecanı yaşayan öğrenciler, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağını ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan 2020-2021 yarıyıl tatili 15 Şubat'ta sona erecek. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin bugün basın açıklaması yapacak. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak. Hangi sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, uzaktan eğitim ile ilgili,
"Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.
Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."