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Haberler Galeri Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı. Veliler ve öğrencilerin merakla beklediği açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 20:58
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Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı. Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği sorular yanıt bulmuş oldu. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

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Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı.

Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

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Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi

Kademeli normalleşmeye ilişkin Erdoğan, "Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir." diye konuştu.

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Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Erdoğan, yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kademeli normalleşme sürecine ilişkin, şunları aktardı:

"Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.