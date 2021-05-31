Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı. Veliler ve öğrencilerin merakla beklediği açıklama son dakika olarak duyuruldu. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?