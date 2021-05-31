Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, telafi eğitimini ve bu dönem karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyordu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının detayları belli oldu. İşte, telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?