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Haberler Galeri Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, telafi eğitimini ve bu dönem karnelerin ne zaman verileceğini araştırıyordu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasının detayları belli oldu. İşte, telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Giriş Tarihi: 31.05.2021 23:36
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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda 2 Temmuz sonrasında başlayan yaz dönemi sürecinde öğrencilerin dönem içerisinde uzaktan eğitimle aldığı derslerin telafisi sağlanmış olacak. İşte, telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne kadar, kaç hafta sürecek?

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.