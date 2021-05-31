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Haberler Galeri 1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

1 Haziranda nereler açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Kabine toplantısından çıkan kararları haberimizde derledik. İşte, 1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:39
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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan canlı yayında beklenen müjdeyi verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlar hakkında alınan kararlar dikkat çekti. İşte, 1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.