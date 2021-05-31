1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.