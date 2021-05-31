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1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
1 Haziranda nereler açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Kabine toplantısından çıkan kararları haberimizde derledik. İşte, 1 Haziranda nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 20:39
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