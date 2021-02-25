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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğretmen ataması hakkında yeni açıklama: 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2 taslak hazır Öğretmen ataması hakkında yeni açıklama: 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2 taslak hazır Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması müjdesini vermesinin ardından gözler atamaların yapılacağı tarihe çevrildi. Heyecan içinde atama bekleyen öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Bakan Ziya Selçuk, öğretmen ataması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.02.2021 15:10
Öğretmen atama takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, 2021 yılında gerçekleştirilecek atamaların hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama ile ilgili merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
A Haber canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili,
"2 taslak var, takvimi önümüzdeki aylarda açıklayacağız" ifadelerini kullandı. ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını yapacağız" dedi. Hemen şunu belirtelim ki, atama takvimi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak ilan ile detayların duyurulması bekleniyor. Konu hakkında yeni açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?
Öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan,
"Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız." ifadelerine yer verdi. BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin,
"Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.