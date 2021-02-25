Öğretmen ataması hakkında yeni açıklama: 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2 taslak hazır

BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.