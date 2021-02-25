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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika açıklaması: 1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar... Bilim Kurulu son dakika açıklaması: 1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar...
1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşme takvimi için 1 Mart tarihi işaret edilmişti. Beklenen tarihe kısa süre kala alınacak kararlar yakından takip ediliyor. 25 Şubat tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Hangi illerde ve yasakların kalkacağı sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, 1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:24
1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar hakkında yapılan araştırmalar sürüyor. Bilim Kurulu toplantısında çıkacak kararlar ise yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Her hafta toplanan Bilim Kurulu toplantısında farklı kararların çıkması bekleniyor. İl bazında normalleşme adımlarının atılması sonrasında, hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı merak ediliyor. Toplantıdan çıkacak kararlar için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?
Açıklamasında salgının seyrini ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı şehirlerde iyi bir görüntünün olduğunu, bazı şehirlerde ise sıkıntılı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; mart ayının aşılamada çok büyük bir mesafe kat edilecek bir ay olduğunu ve yüksek rakamların görülebileceğini belirtti. Öte yandan normalleşme olacak iller konusunda ise Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre illerin dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını dile getirdi.
HANGİ İLLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin vaka ve aşılanma durumlarına göre; "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" şeklinde 4 grupta değerlendirileceğini kaydetti. Normalleşme takviminin bu şekilde yürütüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmelerin esnaflarını rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Uzaktan eğitim konusunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğini kaydetti.
"Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli kriterin vaka sayısının tüm illerde azalması olduğunu söyledi. Vatandaşların dikkatli olmasına bağlı olarak kendi illerindeki görünümün düzelmesiyle orantılı şekilde normalleşme takviminin hızlı ilerleyebileceğini belirtti.