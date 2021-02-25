Bilim Kurulu son dakika açıklaması: 1 Mart'ta hangi yasaklar kalkıyor? Mart ayında kalkacak kısıtlamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; mart ayının aşılamada çok büyük bir mesafe kat edilecek bir ay olduğunu ve yüksek rakamların görülebileceğini belirtti. Öte yandan normalleşme olacak iller konusunda ise Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre illerin dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını dile getirdi.