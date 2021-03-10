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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
Ziraat Bankası memur alımı başvuru ne zaman, hangi kadrolara yapılacak? Yayımlanan ilana göre, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam üzere 4 farklı branşta memur alımı yapılacak. Bu gelişmelerin ardından memur alımına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, 2021 Ziraat Bankası memur alımı başvuru ne zaman bitiyor? Kadro dağılımı nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 15:54
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