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Haberler Galeri Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Ziraat Bankası memur alımı başvuru ne zaman, hangi kadrolara yapılacak? Yayımlanan ilana göre, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam üzere 4 farklı branşta memur alımı yapılacak. Bu gelişmelerin ardından memur alımına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, 2021 Ziraat Bankası memur alımı başvuru ne zaman bitiyor? Kadro dağılımı nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 15:54
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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası tarafından yayımlanan ilana göre, Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesine istidam edilmek üzere toplam 230 memur alımı yapılacak. İlana başvurular 9 Mart'ta başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

9 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olarak yapabilecekler.

ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN...

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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı memur alımı başvuru şartları yayımlanan ilan ile belli oldu.

İşte başvuru şartları;

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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

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Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı yapıyor! 2021 Ziraat Bankası memur alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

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