Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı... İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... İstanbul'da kafe ve lokantalar kapanacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 'Yerinde karar' uygulamasıyla kontrollü normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler ikinci hafta kısıtlamalarına çevrildi. Bilindiği üzere riskli iller listesinin iki haftada bir güncelleneceği duyuruldu. Peki, İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.03.2021 16:16
Son dakika... İstanbul'da kafeler kapanacak mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normalleşme süreci başladı. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamalar değişiklik gösteriyor. Önümüzdeki hafta geçerli olacak yeni riskli iller listesi duyurulacak. Peki, İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA KAFE VE LOKANTALAR YENİDEN KAPANACAK MI?
Vaka artışı sonrası gözler İstanbul'da kafe ve lokantaların yeniden kapanıp kapanmayacağına çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, kırmızı kategoride yani çok yüksek riskli iller listesinde yer alan illerde kafe ve lokanta gibi işletmeler kapalı. Yeni açıklanacak veriye göre İstanbul kırmızı listede yer alırsa kafe ve lokantalar yeniden kapanacak. Yeni riskli liste açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
''Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.'' uyarısında bulundu. KIRMIZI KATEGORİYE GİRMESİ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?
İşte kırmızı kategoride olması beklenen iller:
Samsun: 348,36
Sinop: 314,15 Giresun: 282,14 Ordu: 280,27 Tokat:228,82 Trabzon: 226,14 Rize: 280,21
Amasya: 183,91
Edirne: 180,01 Osmaniye: 173,91 Balıkesir: 172,46 Gümüşhane:151,73 Konya: 150,98 Aksaray: 140,89 Adıyaman: 149,88 Burdur: 105,21