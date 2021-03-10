İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... İstanbul'da kafe ve lokantalar kapanacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 'Yerinde karar' uygulamasıyla kontrollü normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler ikinci hafta kısıtlamalarına çevrildi. Bilindiği üzere riskli iller listesinin iki haftada bir güncelleneceği duyuruldu. Peki, İstanbul'da kafe ve lokantalar yeniden kapanacak mı? İstanbul kırmızı listeye girdi mi? Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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