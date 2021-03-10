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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? MEB son dakika: Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasının ardından gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Sınav hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.03.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 14:08
AÖL sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettirmek zorunda kalan öğrenciler, 2020-2021 1. dönem sınavlarına katıldılar. İlk defa online yapılan açık lise sınavının sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. MEB'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli dört seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri beş olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.