AÖL sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettirmek zorunda kalan öğrenciler, 2020-2021 1. dönem sınavlarına katıldılar. İlk defa online yapılan açık lise sınavının sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Peki, açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? 2021 1. dönem AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...