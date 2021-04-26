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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...
Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Alınan karar neticesinde Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olmasına karar verildi. İşte, zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:01Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:01