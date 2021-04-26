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Haberler Galeri Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Alınan karar neticesinde Pazar günleri zincir marketlerin kapalı olmasına karar verildi. İşte, zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:01
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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Nisan'da düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında zincir marketlerin Pazar günleri kapalı olmasına karar verildi. İşte, Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

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Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.