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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala alınacak önlemler merak edilirken, yeni kısıtlamalar gelip gelmeyeceği gündemin ilk sırasında yer alıyor. Açıklamalar sonrasında yeni tedbirler belli oldu. İşte, Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 19:54
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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. İşte, tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

Merakla beklenen Kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıktı. Bu kapsamda;

-29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiiliyor.

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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

-Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

-Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...

-Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.