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Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala alınacak önlemler merak edilirken, yeni kısıtlamalar gelip gelmeyeceği gündemin ilk sırasında yer alıyor. Açıklamalar sonrasında yeni tedbirler belli oldu. İşte, Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 19:54
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