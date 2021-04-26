Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. İşte, tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...