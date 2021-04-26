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Son dakika: İş yerleri kapandı mı? Tam kapanma kapsamında hangi işyerleri yasaktan muaf olacak? İşte o liste...
Son dakika... İş yerleri kapandı mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak tedbirler belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma uygulaması kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler iş yerlerine çevrildi. İş yerlerinin açık olup olmayacağı konusunda detaylar merka edilirken, hangi iş yerlerinin de muaf olacağı merak ediliyor. Peki, iş yerleri kapandı mı? Tam kapanma kapsamında hangi işyerleri yasaktan muaf olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:09
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