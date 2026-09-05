Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran itiraflar: Mavi koltukta 15 dakika boğup kömürlüğe atmışlar
İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayetine ilişkin soruşturmada katil zanlısı Fethi Dağlı'nın polisteki ifadeleri ve yer gösterme tutanaklarındaki korkunç detaylar ortaya çıktı. Cinayeti ağabeyi Yaşar Dağlı'nın işlediğini öne süren Fethi Dağlı, genç kızın cesedinin 4 yıl boyunca evin arkasındaki kömürlükte saklandığını anlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yıllar sonra yeniden ele aldığı Zeynep Yıldırım dosyasında yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
AĞABEYİ VE SEVGİLİSİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ
Fethi Dağlı'nın yanı sıra ağabeyi Yaşar Dağlı, sevgilisi Merve P., Deniz K., Mustafa A. ve İsa A. adlı kişiler soruşturma kapsamına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Fethi Dağlı'nın poliste ve yer gösterme işleminde verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı.
FETHİ DAĞLI'NIN POLİSTEKİ İFADESİ
Fethi Dağlı, poliste verdiği ifadesinde Zeynep Yıldırım'ı daha önceden tanımadığını, olay günü evinin yanındaki kafede İsa, Yaşar ve Mustafa ile otururken genç kızı yolda halsiz halde gördüğünü anlattı. Daha sonra marketten alışveriş yaparak Zeynep'i evine götürdüğünü söyleyen Dağlı, yaklaşık 10 dakika sonra ağabeyi Yaşar Dağlı'nın da eve geldiğini belirtti.
Fethi Dağlı, Zeynep'in bir süre sonra uyuşturucu madde istemesi üzerine ağabeyiyle arasında arbede çıktığını, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Dağlı, ağabeyi Yaşar'ın Zeynep'i salondaki koltuk üzerinde elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı.
O EVDE CİNAYETİ ANLATTI
Polisteki sorgusunda cinayetle ilgili bildiklerini anlatan Fethi Dağlı, bu kez savcı ve polis ekipleri eşliğinde Esenyurt'taki "vahşet evi"ne götürüldü. Dağlı, ekipleri salon bölümüne götürdü ve mavi renkli kanepeyi göstererek olayın burada gerçekleştiğini anlattı.
Yer gösterme işleminde Zeynep Yıldırım'la nasıl karşılaştığını anlatan Dağlı, "Zeynep ile ikamet dışında tanıştım. Yardımcı olmak amacıyla yanına gittim çünkü sarhoş gibiydi. Bana uyuşturucu maddeden bahsetti. Tekelden alkol aldım ve eve doğru geçtim. Zeynep de peşimden geldi, birlikte eve girdik" dedi.