Cinayetin işlendiği salonu ve mavi renkli kanepeyi gösteren Fethi Dağlı, ağabeyi Yaşar Dağlı ile Zeynep arasında arbede çıktığını iddia etti. Dağlı, "Ağabeyim ile Zeynep boğuşmaya başladılar. Tahminimce ağabeyim Zeynep'e birliktelik teklif etti. Kabul etmeyince Yaşar eliyle boğazını yaklaşık 15 dakika kadar sıktı. Ben bir şey yapamadım çünkü ağabeyim Yaşar bana tokat attı" ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP'İN CESEDİNİ KORKULUKLARDAN YAŞAR'A UZATTIM"

Fethi Dağlı, daha sonra salonun penceresini ve evin arkasındaki kömürlüğü göstererek cesedin nasıl taşındığını da anlattı. Dağlı, "Ağabeyim, 'Sen oradan tut, ben arkadan tutacağım' dedi. Ben evin arkasından dolaşıp Zeynep'i korkuluklardan Yaşar'a uzattım. Ağabeyim kömürlükte maktulle 15-20 dakika kadar kaldı" dedi.

Dağlı, cesedin yaklaşık 4 yıl boyunca burada kaldığını belirterek, "Camlar açılmayacak kadar koku vardı, komşulardan kokuyu soran da olmadı. Günümüze kadar maktul bu kömürlük kısmında kaldı" diye konuştu.